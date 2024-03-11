​В «Ростове» ответили на вопрос о переговорах со «Спартаком» по Карпину

Поговаривают, что Валерий Карпин в обозримом будущем может вернуться на пост главного тренера «Спартака». Комментарий на этот счёт дал Алексей Рыскин – спортивный директор «Ростова». По его словам, «Спартак» по поводу Карпина с клубом не связывался.

«Контактов со «Спартаком» у нас не было», - слова Рыскина приводятся на сайте «Матч ТВ».

Как известно, Валерий Карпин тренирует не только «Ростов», но и национальную сборную России. В этом месяце команде предстоит провести два товарищеских матча – против Сербии (21 марта) и против Парагвая (25 марта).

«Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В «Спартаке» сомневаются в кандидатуре Карпина по одной причине