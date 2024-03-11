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Гладилин: «Абаскалю надо дать доработать до конца сезона»

11 Марта 2024 • 17:24 Комментировать

Валерий Гладилин, ветеран московского «Спартака» порассуждал о слухах, которые опять отправляют Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба. А причина этому – сенсационное поражение «красно-белых» от «Факела» в «Лужниках», произошедшее в минувшие выходные в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (0:2).

«Кипяток лить не надо, надо дать доработать до конца. Абаскаль пока не готов к борьбе за наивысшие места при любом раскладе. «Спартак» должен бороться за чемпионство, а Абаскаль к этому не готов, он этого никогда не делал, 34 года. Он молодой специалист, созреет и вырастет», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, что после поражения спартаковцы занимают шестое место турнирной таблицы с 31 баллом в копилке. За два весенних тура РПЛ красно-белый клуб набрал всего балл.

Ранее Гладилин назвал Сергея Ташуева в качестве возможной альтернативы Абаскалю в столичном гранде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль ещё теги
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