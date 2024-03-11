​Реакция Черчесова на информацию о возможном назначении в «Спартаке»

В прессе появлялась информация о том, что Станислав Черчесов в ближайшие часы проведёт встречу с представителями руководства «Спартака». Сам Черчесов дал комментарий на этот счёт.

«Ни с кем из руководства «Спартака» в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю. Не хотелось бы читать о себе то, чего нет», - цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» проиграл «Факелу» со счётом 0:2 в матче двадцатого тура Российской премьер-лиги. По итогам игрового дня команда Гильермо Абаскаля опустилась на шестое место в турнирной таблице. Как следствие, на Абаскаля резко усилилось давление.

В четверг, 14 марта, «Спартак» примет «Оренбург» в Кубке России.

​В «Спартаке» приняли решение по Черчесову