​Раскрыта позиция «Спартака» по Николичу

В ближайшее время в «Спартаке» может смениться тренер. Сообщалось о том, что заменить Гильермо Абаскаля в московском клубе готов Марко Николич, который в России ранее работал с «Локомотивом».

Впрочем, фамилии Николича в шорт-листе «Спартака» нет. Московский клуб не рассматривает вариант с назначением сербского специалиста, о чём на своих страницах рассказывает Metaratings.

После двадцати туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас команда готовится к домашней игре против «Оренбурга» в Кубке России. Игра пройдёт в ближайший четверг, 14 марта.

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