​«Жёстких условий нет»: В «Локомотиве» высказались о будущем Галактионова

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался на тему будущего главного тренера команды Михаила Галактионова. Действующий контракт 39-летнего специалиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Михаил Михайлович - главный тренер «Локомотива», наши отношения рабочие, они достаточно нормальные, поэтому жёстких условий, как с игроками, в нашем контракте с ним нет», - цитирует Нагорных «РИА Новости».

По словам Нагорных, пока что ситуация с контрактом Галактионова не обсуждается. При этом функционер отметил, что вопрос с пролонгацией трудового соглашения может быть решён в техническом режиме.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После возобновления сезона «железнодорожники» проиграли «Динамо» (1:2) и сыграли ничью с «Сочи» (2:2).