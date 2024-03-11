​Кудряшов заявил, что не станет тренером

В феврале Фёдор Кудряшов объявил о решении завершить футбольную карьеру. При этом пробовать себе на тренерском поприще Кудряшов не планирует.

«Тренировать после завершения карьеры не хочу», - цитирует Кудряшова Sport24.

По словам Кудряшова, в ближайшее время он будет заниматься обучением. При этом экс-футболист сборной России не стал говорить, кем он планирует работать в будущем.

Кудряшов дал понять, что его будущее не связано с миром футбола.

«А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?» - сказал Кудряшов. Он отметил, что работа в футболе является стрессовой.