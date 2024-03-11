В «Краснодар» лоббируют Писарева на случай отставки Ивича

В случае ухода Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара» «быков» может возглавить Николай Писарев.

По информации «Спорт-Экспресса», ряд посредников лоббируют назначение Писарева, который сейчас работает со второй командой южан.

Ранее сообщалось, что Ивич может быть отправлен в отставку, если «Краснодар» проиграет «Химкам» в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Матч «Химки» — «Краснодар» состоится завтра, 12 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» сейчас составляет один балл.