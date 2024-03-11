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Генич назвал клуб, который точно вылетит из РПЛ

11 Марта 2024 • 16:00 Комментировать (1)
Факел
...
Оренбург
30.03 16:00

Футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— Я думаю, что точно вылетит «Оренбург». Вот кто будет второй командой, я сказать не могу, но мне бы не хотелось, чтобы вылетел «Урал». Мне кажется, очень сложно будет «Балтике», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

После 20 туров чемпионата России в зоне прямого вылета находятся «Балтика» (15-е место) и «Сочи» (16-е место), а в зоне переходных матчей идут «Урал» (13-е место) и «Оренбург» (14-е место).

Следующий тур РПЛ состоится только в конце марта, потому что 21-й тур был перенесен из-за выборов президента России.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Урал Константин Генич Оренбург ещё теги

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Cruyff
11 Марта 2024 в 16:30
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