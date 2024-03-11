Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Горбани нужно время, чтобы выучить имена партнёров»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии готовности иранского новичка команды Мохаммада Горбани.

По словам Андреева, Горбани хорошо себя чувствует, однако ему нужно немного времени для адаптации в новой команде.

«Горбани способен провести на поле все 90 минут. Просто ему нужно немного времени, чтобы адаптироваться и элементарно выучить имена партнёров», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» минувшей зимой из «Сепахана» за 1 миллион евро. В футболке российского клуба 22-летний полузащитник успел провести одну игру, не сумев отметиться в ней результативными действиями.