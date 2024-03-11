Баньяц рассказал, мог ли покинуть «Краснодар» зимой

Хавбек «Краснодара» Михайло Баньяц ответил на вопрос, мог ли он покинуть команду в зимнее трансферное окно.

В январе сообщалось, что сербский футболист может сменить клубную прописку, если «быков» устроит предложение по нему.

«Не слышал ничего об этом. Я хочу остаться и дальше продолжать играть за «Краснодар», — заявил Баньяц «Матч ТВ».

24-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. В текущей кампании Баньяц принял участие в 18 встречах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет два ассиста.

Действующий контракт Баньяца с кубанским коллективом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.