«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»

«Краснодар» отправит в отставку главного тренера команды Владимира Ивича в случае поражения «быков» от «Химок» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов).

По информации «РБ Спорт», руководство «Краснодара» недовольно выступлениями команды во второй части сезона, поэтому увольнение Ивича в случае поражения от «Химок» вполне вероятно. При этом отмечается, что окончательное решение пока не принято.

Ранее сообщалось, что сербский специалист может возглавить «Спартак».

Матч «Химки» — «Краснодар» состоится завтра, 12 марта. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.