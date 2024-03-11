Орещук предположил, с чем могут быть связаны проблемы «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о неудачной игре «Краснодара» на старте второй части нынешнего сезона.

Напомним, весной «быки» успели провести два матча, в которых сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2).

Эксперт предположил, что «Краснодару» сложно справляться с давлением.

«То, что ты идёшь на первом месте, что все за тобой следят, что все жаждут, чтобы ты занял первое место, а ты никогда не боролся за чемпионство. Это большая разница: быть лидером и быть догоняющим», — цитирует Орещука Metaratings.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Зенита» на одно очко.