Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что считает правильными решения тренерского штаба «железнодорожников» по итогам матча 20-го тура против «Сочи» (2:2).

«Самошников вышел наконец-то в стартовом составе, он мне очень понравился. Ненахова всё время критиковал, но с «Сочи» он выглядел очень неплохо. Очень правильно, что Галактионов провёл ротацию и с первых минут вышел на поле Сулейманов на поле и Жемалетдинов. Считаю, что Галактионов правильно сработал и провёл работу над ошибками после игры с «Динамо», — сказал Наумов.

«Железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 20 туров.

30 марта, в 21-м туре чемпионата «Локомотив» на своём поле примет «Краснодар».