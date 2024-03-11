​В «Спартаке» приняли решение по Черчесову

«Спартак» в обозримом будущем может заменить Гильермо Абаскаля на другого тренера. В прессе обсуждают кандидатуру Станислава Черчесова, который ранее уже работал с московской командой.

Впрочем, согласно информации «Матч ТВ», «Спартак» не рассматривает Черчесова как кандидата на случай отставки Абаскаля. Отмечается, что новый вектор развития «красно-белых» не совмещается с назначением Черчесова.

Стоит сказать, что Станислав Черчесов не имеет тренерской работы с прошлого лета после увольнения из «Ференцвароша».

Добавим, что «Спартак» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Салихова – о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей»