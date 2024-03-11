Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре «бело-голубых» на старте весенней части сезона.

Напомним, в 19-м туре РПЛ команда Марцела Лички одолела «Локомотив» (2:1), а в 20-м справилась с «Ахматом» (2:0).

По мнению Орещука, «Динамо» будет единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

«Шансы «Динамо» на чемпионство? Процентов 30-50 точно есть. «Краснодар» не впечатляет. Наверное, единственным конкурентом «Зениту» будет «Динамо», — приводит слова Орещука Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 10 игр.