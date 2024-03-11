​В «Спартаке» сомневаются в кандидатуре Карпина по одной причине

В обозримом будущем в «Спартаке» может смениться тренер. Давление на Гильермо Абаскаля резко усилилось после того, как в воскресенье команда проиграла «Факелу» в матче Премьер-лиги (0:2).

В числе кандидатов на пост следующего рулевого «Спартака» называется Валерий Карпина. Впрочем, в клубе сомневаются насчёт этого специалиста из-за потенциального совмещения – Карпин, как известно, сейчас тренирует не только «Ростов», но и национальную сборную России.

«Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса - Леонида Федуна - в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича. Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в «Спартаке» и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», - комментарий знакомого с ситуацией источника приводит «Матч ТВ».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч «красно-белые» проведут уже 14 марта – против «Оренбурга» в Кубке России на своём поле.