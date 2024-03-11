Агент Челиковича: «Ясмин получает удовольствие, играя в России»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Ясмина Челиковича, рассказал, как боснийский футболист чувствует себя в России.

Ранее стало известно о том, что контракт Челиковича был продлён автоматически ещё на два года.

«Он получает удовольствие, играя в России. Могу подтвердить, что активирована опция продления контракта с «Ахматом», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Челикович провёл за «Ахмат» 25 матчей, в которых забил один гол.

В 20 турах РПЛ команда из Грозного смогла набрать 20 очков, расположившись на 12-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «Ахмат» проведёт 30 марта против казанского «Рубина».