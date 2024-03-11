Макарчук — об удалении Кордовы: «Судья хотел уравнять составы»

Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался об удалении форварда команды Серхио Кордовы в минувшей игре с «Локомотивом».

Напомним, в середине второго тайма Кордова получил прямую красную карточку за удар соперника локтем в лицо.

— Считаю, что удаления Кордовы не было. Судья, наверное, просто хотел уравнять составы, — приводит слова Макарчука «Чемпионат».

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась ничейным результатом – 2:2. Отметим, что с 75-й минуты команды играли вдесятером.

Следующим соперником «Сочи» в рамках РПЛ станет ЦСКА. Игра между командами состоится в конце марта.