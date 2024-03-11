Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены»

11 Марта 2024 • 14:19 Комментировать

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в столичном клубе.

«Мне кажется, дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Часики тикают. Вот скажите мне, что «Спартак» натренировал? Абаскаль не пытается исправить ситуацию, становится только хуже», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

10 марта «Спартак» провел домашний матч с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура чемпионата России. «Красно-белые» потерпели сенсационное поражение со счетом 0:2.

После 20 туров «народная команда» набрала 31 очко и занимает шестое место в таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Кудряшов заявил, что не станет тренером
16:26 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодар» лоббируют Писарева на случай отставки Ивича
16:24 · Россия. Премьер-лига
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
16:00 · Россия. Премьер-лига
Генич назвал клуб, который точно вылетит из РПЛ 1
15:34 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Горбани нужно время, чтобы выучить имена партнёров»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Баньяц рассказал, мог ли покинуть «Краснодар» зимой
15:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уволит Ивича в случае поражения от «Химок»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Орещук предположил, с чем могут быть связаны проблемы «Краснодара»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» приняли решение по Черчесову
14:50 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» будет единственным конкурентом «Зениту»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:32 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Абаскаль выставляет не самый сильный состав
14:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Челиковича: «Ясмин получает удовольствие, играя в России»
Все новости
Рекомендуем