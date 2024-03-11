Ловчев: «Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены»

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в столичном клубе.

«Мне кажется, дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Часики тикают. Вот скажите мне, что «Спартак» натренировал? Абаскаль не пытается исправить ситуацию, становится только хуже», - передает слова эксперта «Матч ТВ».

10 марта «Спартак» провел домашний матч с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура чемпионата России. «Красно-белые» потерпели сенсационное поражение со счетом 0:2.

После 20 туров «народная команда» набрала 31 очко и занимает шестое место в таблице Премьер-лиги.