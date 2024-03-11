​Салихова – о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей»

Зарема Салихова высказалась по поводу информации о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака». По мнению супруги бывшего владельца клуба Леонида Федуна, такой союз не станет успешным.

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей», а руль – от трактора», - цитирует Салихову Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в четверг, 14 марта, - против «Оренбурга» в Кубке России. Это будет ответный поединок 1/4 финала Пути РПЛ. В первом матче осенью «красно-белые» потерпели минимальное поражение.

Напомним, что давление на Гильермо Абаскаля усилилось после поражения «Спартака» от «Факела» (0:2).