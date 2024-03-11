Губерниев: «Я бы возглавил «Спартак», но некогда мне»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о московском «Спартаке».
«Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне. Надо с лыжами да биатлоном разобраться. Телевидение не отпускает. Так что, пока без меня, спартаковцы Москвы, сорян», - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве принимал воронежский «Факел». Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счетом 0:2. После вчерашней неудачи столичный коллектив с 31 баллом располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
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