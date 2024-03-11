Губерниев: «Я бы возглавил «Спартак», но некогда мне»

«Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне. Надо с лыжами да биатлоном разобраться. Телевидение не отпускает. Так что, пока без меня, спартаковцы Москвы, сорян», - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.