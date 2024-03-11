Канчельскис: «Черчесов в «Спартаке» - смех, ничего хорошего не выйдет»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».
«В «Спартаке» тренер не может чувствовать себя в безопасности. Абаскаля даже жалко. Черчесов на смену Абаскалю? Черчесов в «Спартаке» - это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартака» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. В таблице РПЛ «красно-белые» занимают шестое место.
Бан пользователя