Канчельскис: «Черчесов в «Спартаке» - смех, ничего хорошего не выйдет»

«В «Спартаке» тренер не может чувствовать себя в безопасности. Абаскаля даже жалко. Черчесов на смену Абаскалю? Черчесов в «Спартаке» - это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».