Наумов: «Дзюба - игрок ротации в «Локомотиве»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы в матче 20-го тура Премьер-лиги против «Сочи» (2:2).
«Артём - игрок ротации. В таком возрасте, если ты не проходишь всю подготовку, тебе трудно набрать кондиции. Дзюба может выходить на замену. Сейчас он не игрок стартового состава», - передает слова Наумова «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Дзюба поучаствовал в 22 поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. После 20 сыгранных туров Премьер-лиги «железнодорожники» с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице.
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