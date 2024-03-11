​Эмери потерпел самое крупное домашнее поражение со времён в «Спартаке»

В воскресенье «Астон Вилла» огорчила своих фанатов домашним поражением от «Тоттенхэма» со счётом 0:4. Как сообщает Opta, для рулевого бирмингемской команды Унаи Эмери это повторение антирекорда в плане наиболее крупного домашнего поражения в тренерской карьере. В прошлый раз дома с разницей в четыре мяча команда Эмери проигрывала в ноябре 2012 года. Тогда «Спартак» проиграл «Динамо» с результатом 1:5.

Отметим, что «Астон Вилла» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эмери проведёт 14 марта – против «Аякса» в Лиге конференций.