​Брат Ивича отреагировал на информацию о «Спартаке»

«Спартак» связывают с Владимиром Ивичем, который сейчас тренирует «Краснодар». Появлялась информация о том, что «красно-белые» ещё осенью контактировали с сербом через его брата. Комментарий на этот счёт дал сам брат Ивича – Илья.

«Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения моего брата Владимира на пост главного тренера московского клуба в ноябре. Контактов сейчас тоже не было. Эта информация – неправда», - слова Ильи Ивича приведены на сайте «Матч ТВ».

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Давление на испанца серьёзно усилилось после того, как в воскресенье команда проиграла домашний матч Премьер-лиги против «Факела» - 0:2.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 14 марта – против «Оренбурга» в Кубке России.