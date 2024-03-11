Каррагер: «Ван Дейк выиграл дуэль у Холанна»

«Отличная игра. Лучшие защитники определяют внешний облик команды. Именно поэтому ван Дейк был лучшим в прошедшей встрече. Он очень хорошо сыграл против Холанна, лучшего центрфорварда мира. Виргил вышел из этой дуэли победителем», - передает слова Каррагера инсайдер Дэйв Оккоп.