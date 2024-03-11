Каррагер: «Ван Дейк выиграл дуэль у Холанна»

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер оценил действия защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка против форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матче 28-го тура Премьер-лиги.
«Отличная игра. Лучшие защитники определяют внешний облик команды. Именно поэтому ван Дейк был лучшим в прошедшей встрече. Он очень хорошо сыграл против Холанна, лучшего центрфорварда мира. Виргил вышел из этой дуэли победителем», - передает слова Каррагера инсайдер Дэйв Оккоп.
Напомним, что центральный поединок уик-энда состоялся на стадионе «Энфилд» и завершился вничью со счетом 1:1.
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