Пименов: «Краснодар» не готов и уже много потерял весной»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о результатах «Краснодара» после зимнего перерыва. Команда набрала всего одно очко в двух встречах.

«Краснодар» много потерял весной. «Зенит» включился и занял первую строчку. Команда Ивича не готова физически, хотя возможно, что это только на первые несколько туров», - цитирует Пименова «Чемпионат».

В последнем поединке краснодарская команда на выезде потерпела поражение от «Ростова» со счетом 1:2. После 20 туров подопечные Владимира Ивича набрали 39 очков и занимают второе место в таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет один балл.