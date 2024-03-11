Наставник «Краснодара» Владимир Ивич находится в сфере интересов «Спартака». Боссы столичного клуба рассматривают сербского специалиста в качестве преемника Гильермо Абаскаля.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Ивич уже принял решение в этом вопросе. Тренер не собирается покидать краснодарский клуб ради работы в «народной команде».

В последнем матче «Спартак» на стадионе «Лужники» принимал воронежский «Факел». Москвичи потерпели поражение со счетом 0:2. После 20 туров «красно-белые» с 31 очком занимают шестое место в турнирной таблице.

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