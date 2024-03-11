Кудряшов ответил, хочет ли возобновить карьеру

Бывший защитник национальной сборной России и воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Не захотел ли я вернуться в футбол? Нет, спасибо», - передает слова 36-летнего спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале Кудряшов покинул «Факел» и объявил о завершении карьеры.

В первой половине нынешнего сезона чемпионата России защитник сыграл десять матчей, в которых получил одну желтую карточку.

В последнем поединке «Факел» победил «Спартак» со счетом 2:0. Воронежская команда занимает 11-е место в таблице Премьер-лиги.