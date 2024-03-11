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Абаскаль сделал ещё один шаг к отставке: Итоги поражения от «Факела»

11 Марта 2024 • 12:50 Комментировать

В воскресенье «Спартак» потерпел первое поражение весной, уступив «Факелу», и вновь не забил. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги поединка.

Абаскаль слишком поздно стал пытаться что-то изменить

Не будем шутить, что «Спартак» лучше играет без своего главного тренера на скамейке запасных, чем с ним. Тем не менее нельзя не отметить, что задумки Абаскаля в «Лужниках» не работали. «Спартак» вышел на матч с «Факелом» примерно в том же составе, что и неделю назад в поединке с «Зенитом». При этом характер встреч должен был быть разным. В Санкт-Петербурге «красно-белые» сдерживали соперника, а теперь должны были атаковать. Однако никакой наступательной мысли не было.

Во втором тайме Абаскаль попытался изменить игру команды, но сделал это поздно. Сначала он перестроил тактику на 4-2-4, но спустя пару мгновений Пруцев срезал мяч в свои ворота, и «Спартак» тут же перешёл на игру в три центральных защитника. Однако было поздно. «Факел», который бился, уже спокойно довёл игру до победы. «Спартак» хоть и прибавил в атаке, но не настолько, чтобы спасти матч.

Можно с уверенностью говорить, что в этой встрече Абаскаль сделал ещё один шаг к отставке. Пускай пропущенные голы стали стечением обстоятельств, но в целом «Спартак» сыграл откровенно плохо, и просто не был готов тактически к матчу.

Проблемы с нападением остаются

«Спартак» за два весенних тура не забил ни одного гола и имел мало шансов отличиться. Откровенно разочаровывает Антон Зиньковский. Казалось, что в отсутствие Квинси Промеса именно россиянин возьмёт на себя роль лидера, но он просто растворился на поле, хотя получает достаточно игрового времени. Хуже него выглядит лишь Хесус Медина, который, кажется, ставит себе задачу лишь обыгрывать оппонентов за счёт дриблинга, но без дальнейшей мысли.

Манфред Угальде в матче с «Факелом» вновь действовал активно полезно. Вот только у него было несколько возможностей забить. Сначала его опередил соперник, а в двух следующих моментах было пробито слабо. Играть полезно – это хорошо, но от форварда требуются голы. Соболев вышел на поле намного более заряженным. Правда, в компенсированное время зачем-то опять получил жёлтую карточку за разговоры. Игнатов же играет в своём стиле – старается, ищет нестандартные ходы, но из-за отсутствия спортивной злости всё это не конвертируется в результативные баллы.

Максименко не имеет шанса доказать свою необходимость

Летом «Спартак» может приобрести нового вратаря, тем важнее Александру Максименко показать себя. Однако в матче с «Факелом» сделать это ему не удалось. В обоих пропущенных мячах вратарь не виноват, а больше воронежцы серьёзно воротам «красно-белых» не угрожали и Максименко не приходилось спасать.

При этом во втором тайме голкипер допустил грубый обрез, чем, правда, соперник не воспользовался. Это становится неприятной традицией. Если в Санкт-Петербурге можно было говорить, что Пруцев не пошёл на передачу от Максименко и проспал соперника, то вот в воскресенье вратарь уже самолично подарил мяч сопернику. В общем вратарь пока не убеждает даже в микроэпизодах.

«Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя

Роман Андреев


Пора ли «Спартаку» увольнять Абаскаля
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