Агент Витории ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Футбольный агент Мохаммед Афзал, представляющий интересы экс-наставника московского «Спартака» Руя Витории, высказался насчет возможного возвращения своего клиента в стан «красно-белых».

«Готов ли Руй Витория рассматривать предложение о возвращении в «Спартак»? В данный момент Витория взял паузу в тренерской карьере», - приводит слова Афзала Metaratings.ru.

Витория занимал пост главного тренера «народной команды» с мая по декабрь 2021 года.

В настоящий момент наставником «Спартака» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. В последнем матче под его руководством «красно-белые» на своем поле уступили «Факелу» со счетом 0:2.