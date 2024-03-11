В РФС высказались об истории с Промесом

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Нидерландца задержали в ОАЭ и не выпускают в Россию.

«Безусловно, негативно. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером. В данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

В этом сезоне РПЛ Квинси сыграл 17 матчей, записав себе в актив шесть голов и шесть ассистов.