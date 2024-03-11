Мостовой высказал мнение о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение по поводу возможной отставки главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Сейчас странно звучит возможность увольнения Абаскаля. Логики в этом сейчас нет, хотя в «Спартаке» ее уже давно нет. Ничего такого страшного не произошло», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».
В матче 20-го тура чемпионата России «Спартаку» противостоял воронежский «Факел». Москвичи потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.
После этой неудачи «народная команда» опустилась на шестое место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 31 очко.
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