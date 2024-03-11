Бушманов выбрал самого подходящего тренера для «Спартака»

Экс-игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

«Что касается Ивича с Черчесовым, то оба тренера сильные. Вопрос: захочет сам Ивич уходить и оставлять команду? Черчесов свободен, поэтому это более подходящий вариант для «Спартака», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, что во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России «Спартак» у себя дома принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. В настоящий момент «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице.