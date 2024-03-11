Камоцци: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»

Бывший сотрудник московского «Спартака» Франко Камоцци высказался относительно дальнейших перспектив главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.
«Тренера надо менять. Я вам больше скажу: он не должен был сидеть на скамейке «Спартака». Он не соответствует уровню команды», - приводятся слова Камоцци на страницах «Спорт-Экспресса».
В последнем матче «Спартак» на своем поле потерпел сенсационное поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После вчерашнего фиаско команда Абаскаля с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на девять баллов.
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