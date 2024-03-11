«Спартак» в ноябре провёл переговоры с вероятным преемником Абаскаля

Московский «Спартак» уже связывался с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем насчет возможного сотрудничества. Как стало известно журналистам «Чемпионата», переговоры состоялись в ноябре минувшего года. Этот специалист давно находится в шорт-листе «красно-белых».

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел домашнее поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. После этого провала пошли слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля.

После 20 туров «красно-белые» набрали 31 очко и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.