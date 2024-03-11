Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может возглавить московский «Спартак». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» рассматривает кандидатуру российского специалиста на замену испанцу Гильермо Абаскалю. Впрочем, сам Валерий Георгиевич не хочет покидать «Ростов» в разгар сезона.

Напомним, что «Спартак» провел провальный матч с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. «Народная команда» на своем поле потерпела неожиданное поражение со счетом 0:2. По итогам 20 туров «красно-белые» занимают шестое место в таблице.

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