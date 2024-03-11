«Спартак» обратился к болельщикам

Пресс-служба столичного «Спартака» обратилась к болельщикам команды после сенсационного домашнего поражения от воронежского «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния», - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что «Спартак» потерпел поражение от «Факела» в «Лужниках» со счетом 0:2.

После 20 туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 очко и располагаются на шестом месте. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов.