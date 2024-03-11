«Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя

Московский «Спартак», судя по всему, готовится к смене главного тренера после провального матча с «Факелом».

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, председатель совета директоров «красно-белых» Александр Матыцын сегодня, 11 марта, проведет встречу с бывшим наставником сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым. Этот специалист является одним из фаворитов на место Гильермо Абаскаля.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом» завершился поражением москвичей со счетом 0:2. «Красно-белые» занимают шестое место в таблице РПЛ.

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