«Спартак» сделал заявление после провала с «Факелом»

В матче 20-го тура чемпионата России московский «Спартак» на своем поле принимал воронежский «Факел». Встреча завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2.
После этой неудачи пресс-служба столичного клуба обратилась к болельщикам посредством социальных сетей.
«Красно-белые», мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов», - говорится в публикации «красно-белых».
По итогам 20 туров «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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