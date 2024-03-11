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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» категорически против налога на легионеров

11 Марта 2024 • 10:54 Комментировать

Ахмед Айдамиров, который является генеральным директором грозненского «Ахмата», высказался о возможном введении налога на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге.

«Категорически против. Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен собирать налоги», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что вопрос введения налога на иностранцев в чемпионате России будет рассмотрен в течение полугода.

После 20 туров «Ахмат» с 20 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат
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