«Ахмат» категорически против налога на легионеров

«Категорически против. Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен собирать налоги», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».