«Ахмат» категорически против налога на легионеров

Ахмед Айдамиров, который является генеральным директором грозненского «Ахмата», высказался о возможном введении налога на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге.
«Категорически против. Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен собирать налоги», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее сообщалось, что вопрос введения налога на иностранцев в чемпионате России будет рассмотрен в течение полугода.
После 20 туров «Ахмат» с 20 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
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