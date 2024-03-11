Калинин: «Хорошо, что «Факел» принижают, все фавориты, но мы их обыгрываем»

Защитник «Факела» Игорь Калинин выразил мнение, что соперники напрасно недооценивает команду из Воронежа.

Напомним, вчера, 10 марта, в матче 20-го тура РПЛ «Факел» обыграл в гостях московский «Спартак» (2:0). Отметим, что эта победа над «красно-белыми» стала для воронежского коллектива уже второй в нынешнем сезоне.

«Возможно, хорошо, что «Факел» принижают. Кто бы с нами не играл — все фавориты, но только мы их обыгрываем», — цитирует Калинина «Чемпионат».

После 20 туров РПЛ «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда Сергея Ташуева проведёт 30 марта против «Оренбурга».