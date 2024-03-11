Шелия: «Уверен, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия выразил уверенность в том, что его команда сумеет сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Ахмат» не вылетит из РПЛ. Я уверен в этом», — цитирует Шелию «Матч ТВ».

После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. От зоны прямого вылета грозненскую команду сейчас отделяют шесть баллов.

Свой ближайший матч «Ахмат» проведёт 13 марта, когда в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) встретится с астраханским «Волгарём». Начало этой игры запланировано на 15:30 по московскому времени.