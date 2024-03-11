Тренер «Динамо» Личка: «В матче с «Ахматом» у нас не шла игра, но команда показала характер победителя»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

По мнению чешского специалиста, «бело-голубые» сыграли не очень хорошо, однако сумели добиться успеха за счёт своего характера.

«У нас не шла игра. Но команда показала характер победителя. Отдельное спасибо надо сказать Игорю Лещуку, который два-три раза спас команду», — цитирует Личку Sport24.

После 20 туров РПЛ «Динамо» расположилось на третьем месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Сейчас отставание «бело-голубых» от первого «Зенита» составляет два балла.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России москвичи проведут 30 марта против «Ростова».