Глебов: «Во время игры с «Краснодаром» стало страшновато»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после победы на «Краснодаром» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:1 вспомнил об обидной игре «жёлто-синих», которая состоялась несколько лет назад.

По словам футболиста, «Ростов» доминировал во встрече с «Краснодаром», от чего было особенно страшно упустить победу.

«Были воспоминания прошлой игры и матча, который был два-три года назад, когда мы за две или четыре минуты пропустили два мяча. Где-то промелькнули эти мысли и стало страшновато», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России команда Валерия Карпина проведёт 30 марта против «Динамо».