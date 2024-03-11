Рианчо ответил, нужно ли уволить Абаскаля

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после проигранного матча «Факелу» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Стоит ли отправлять Абаскаля в отставку? Не знаю», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся в воскресенье, 10 марта, на стадионе «Лужники». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После этого поединка «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Факел» располагается на 11-й строчке.