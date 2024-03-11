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Игрок «Факела» Марков: «Поле в «Лужниках» - худшее, что я видел»

11 Марта 2024 • 09:50 Комментировать

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков поделился мнением о состоянии поля на стадионе «Лужники», где состоялся поединок 20-го тура Премьер-лиги против московского «Спартака».

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака», - лучшее, что я видел. А вот в «Лужниках» было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол - это худшее поле, что я видел», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась победой «Факела» со счетом 2:0. После этого матча воронежская команда занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, находится на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лужники Факел Евгений Марков ещё теги
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