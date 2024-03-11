Игрок «Факела» Марков: «Поле в «Лужниках» - худшее, что я видел»

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака», - лучшее, что я видел. А вот в «Лужниках» было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол - это худшее поле, что я видел», - цитирует футболиста «РБ Спорт».