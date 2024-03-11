Игрок «Сочи» отреагировал на слухи о переходе в «Зенит»

Защитник Артём Макарчук, правами на которого владеет «Сочи», прокомментировал слухи о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Об интересе «Зенита», как и вы, читал в новостях. Никто не связывался», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 Макарчук провел 21 поединок за южан, не отметившись голевыми действиями. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года.

После 20 туров чемпионата России сочинская команда набрала 13 баллов и занимает последнее место. «Зенит» с 40 очками является лидером РПЛ.