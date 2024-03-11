Ловчев: «Зенит» - чемпион, а остальные колупайтесь»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. По его мнению, судьба золотых медалей уже предрешена.

«Зенит» - чемпион, а остальные колупайтесь», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 20 туров петербургский клуб набрал 40 баллов и лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На втором месте с 39 очками располагается «Краснодар». Топ-3 замыкает московское «Динамо», набравшее 38 баллов. Далее в таблице располагаются столичные ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».