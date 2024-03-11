Умяров: «Не получилось настроиться на «Факел» после «Зенита»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем поле потерпел поражение от воронежского «Факела» со счетом 0:2. Об этом поединке высказался полузащитник «красно-белых» Наиль Умяров.

«Самое тяжёлое после «Зенита» настроиться на такие команды, как «Факел». Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать. Тут уже получилось так, как получилось», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице. «Факел» набрал 25 баллов и располагается на 11-й строчке.